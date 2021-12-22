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Susurluk'un kilit ismi Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı! - Son Dakika

Susurluk'un kilit ismi Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

22.12.2021 09:36

90'lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetler ve Susurluk Davası'nda adı geçen eski Özel Harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ile bir grup arasında silahlı kavga çıktı. Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü kavganın görüntüleri de ortaya çıktı.

Kadıköy Kalamış'ta bir restoranda gerçekleşen silahlı kavgada Bandırmalıoğlu ile emekli polis Şahin Aslan öldürüldü. Silahlı kavga anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kadıköy Kalamış'ta geçtiğimiz Pazartesi akşam saatlerinde bir restorana gelen Ziya Bandırmalıoğlu ile daha öncesince aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir grup arasında silahlı kavga çıktı. Yaşanan silahlı kavgada kurşunların hedefi olan Bandırmalıoğlu ile emekli polis Şahin Aslan öldürülürken 5 kişi de yaralandı.Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

7 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlardan 4'ünün yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede gözaltına alındığı ileri sürüldü. Polis, olaya karıştığı tespit edilen ve firar eden 2 kişinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

90'lı yıllarda işlenen birçok faili meçhul cinayetlerde adı geçen eski özel hareket polisi Ziya Bandırmalıoğlu, ayrıca Susurluk Davası'nda adı geçiyordu.

SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Ziya Bandırmalıoğlu ile Ziya Aslan'ın öldürüldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde masadan kalkan kişiler ile masada oturan kişiler arasında bir anda silahlı kavga çıkıyor. Şahıslar birbirlerine kurşun yağdırıyor

Susurluk'un kilit ismi Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Ziya Bandırmalıoğlu, Susurluk, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Susurluk'un kilit ismi Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Susurluk'un kilit ismi Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı! - Son Dakika
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