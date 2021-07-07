Susurluklu kadınlara Bornova'dan destek - Son Dakika

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney ve MTK Sitesi Yönetim Kurulu Üyesi Jak Eskinazi tarafından imzalanan protokole göre Susurluk Kadın Kooperatifi'ne MTK Sitesi tarafından 2 dikiş makinesi ve kumaş verdi, üretilen hediyelik ürünler ise Bornova Sosyete Pazarı'nda satışa çıkarılarak kadın emeğinin değerlenmesi sağlanacak.

Başkan İduğ'dan kadın üreticilere destek sözü

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "İmzaladığımız protokolle birlikte bu yönde bir adım daha atmış olduk. Bu konuya çok önem veriyoruz. Özellikle kadın kooperatiflerinin desteklenmesi için sorumluluk alıyoruz, dayanışma gösteriyoruz. Göreve başladığımız günden bu yana birçok proje hayata geçirerek kadın üreticilerin yanında olduğumuzu gösterdik. Bornova Belediyesi olarak bundan sonra da kadın üreticilerin yanında olmaya, kadın emeğini görünür kılmaya yönelik çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Güney'den teşekkür

Destekleri için Bornova Belediyesi ve MTK'ye teşekkür eden Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, kadınların üretime katılmasının toplumu yalnızca ekonomik olarak değil aynı zamanda kültürel olarak da ilerlettiğini ifade etti. Susurluk Kadın Kooperatifi'nin olanaklarını genişletme yollarını aradıklarını söyleyen Başkan Güney, "Kaynakları etkin kullanarak Kooperatifimizi güçlendiriyoruz. Üreticilerimize daha fazla alan açmak istiyoruz. Bu noktada bizimle dayanışma gösteren Bornova Belediyesi ve MTK'ye, Susurluklu kadınlar adına teşekkür ediyorum" dedi.

İzmirli iş insanları kadın üreticilerin yanında

MTK Sitesi Yönetim Kurulu Üyesi Jak Eskinazi ise Türkiye'nin gelişmiş ülkeler arasında sağlam bir yer edinmesi için kadınların üretime katılması gerektiğini vurguladı. Kadınların hem aile içinde hem de toplumsal düzlemde hak ettiği yere gelmesi gerektiğini ifade eden Eskinazi, "Dikiş makineleri ve kumaştan oluşan desteğimiz yalnızca başlangıç. İzmirli iş insanları olarak kadın üreticilere desteğimiz sürecek" diye konuştu.