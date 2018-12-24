Son Dakika Haberleri: Susuz'da Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Susuz'da Kaçak Sigara Ele Geçirildi

10 dakika önce

Susuz'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Susuz'da Kaçak Sigara Ele Geçirildi, System.String[]
Susuz'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Susuz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, H.A.'nın ev ve eklentilerinde kaçak sigara buldurduğu bilgisi üzerinde harekete geçti. Bunun Kars Cumhuriyet Sacvcılığı'ndan alınan arama kararına istinaden H.A.'nın ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Jandarma ekiplerince yapılan aramada, evin ahır bölümünde çuvallar içerisinde toplam 3 bin 300 kaçak sigara ele geçirldi. Ele geçirilen kaçak sigaraları muhafaza altına alan jandarma, olayla ilgili şüpheli H.A.'yı gözaltına aldı.

Susuz Jandarma Karakol Komutanlığı'na getirlen H.A. buradaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, H.A.'ya ÖTV Genel Tebliği kapsamında toplam 46 bin 200 lira para cezası kesildi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:46 Kaynak: İHA

Jandarma, Susuz, 3. Sayfa
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