Son Dakika Haberleri: Susuz'da Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Susuz'da Kaçak Sigara Ele Geçirildi

15 dakika önce

Kars'ın Susuz ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 3 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Susuz'da Kaçak Sigara Ele Geçirildi, System.String[]
Kars'ın Susuz ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 3 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, elde edilen bilgi üzerine Susuz Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle şüpheli olarak olarak belirlenen H.A'nın evine operasyon yaptı.

H.A'nın ev ve ahırında yapılan aranmada çuvallara gizlenmiş 3 bin 300 paket bandrolsuz kaçak sigara ele geçirildi.

Şüpheli hakkında 46 bin 200 lira idari yaptırım uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:24 Kaynak: AA

Jandarma, Susuz, Güncel
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