Susuz'da kadınları bilgilendirdi - Son Dakika

Susuz Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek için hayata geçirilen uygulamasını kadınlara anlattı.

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