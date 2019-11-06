Son Dakika Haberleri: Susuz'da "Muhtarlar ve Halk Günü" toplantıları devam ediyor
Son Dakika Yaşam Susuz'da 'Muhtarlar ve Halk Günü' toplantıları devam ediyor

Susuz'da "Muhtarlar ve Halk Günü" toplantıları devam ediyor

8 saat önce

Kars'ın Susuz İlçesi'nde "Muhtarlar ve Halk Günü" toplantıları devam ediyor.

Susuz'da

Kars'ın Susuz İlçesi'nde "Muhtarlar ve Halk Günü" toplantıları devam ediyor.


Kaymakam Hamza İnam, her ay düzenli olarak muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve sıkıntıları dinliyor.


Susuz Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Muhtarlar ve Halk Günü toplantısına Kaymakam Hamza İnam, Başkanlık etti. Toplantıda köylerde ve mahallelerde yapılan çalışmalar masaya yatırılarak, değerlendirme yapıldı. Kaymakam Hamza İnam, muhtarlara söz vererek, muhtarların sorunlarını dinledi. Çözüm önerileri konuşuldu.


Kaymakam Hamza İnam, Susuz'da her aya rutin olarak muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek yapılan yatırımlarımı değerlendirdikleri, yapılacak yatırımlar hakkında muhtarlar ve vatandaşlara bilgilendirme yaptıklarını belirtti.


Kaymakam Hamza İnam, Başkanlığı'nda düzenlenen toplantı sonunda bir de hatıra fotoğrafı çekildi. Toplantıların her ay devam edeceği öğrenildi. - KARS

Susuz, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:17 Kaynak: İHA
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