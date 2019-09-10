Son Dakika Haberleri: Susuz'da muhtarlar ve halk günü toplantısı
Son Dakika Yaşam Haber

Susuz'da muhtarlar ve halk günü toplantısı

46 dakika önce

Susuz Kaymakamı Hamza İnam, 'Muhtarlar ve Halk Günü' toplantısında mahalle muhtarları ile vatandaşlarla bir araya geldi.

Susuz'da muhtarlar ve halk günü toplantısı, System.String[]

Susuz Kaymakamı Hamza İnam, 'Muhtarlar ve Halk Günü' toplantısında mahalle muhtarları ile vatandaşlarla bir araya geldi.


Kars'ın Susuz İlçesinde, 'Muhtarlar ve Halk Günü' toplantısı Kaymakam Hamza İnam Başkanlığında Susuz Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Kaymakam Hamza İnam, kurum amirleri, mahalle ve köy muhtarlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.


08.08.2019 tarihli ve 30856 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 07.08.2019 tarihli ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Susuz Kaymakamlığı'na atanan kaymakam Hamza İnam, ilk toplantısında hem muhtarlarla taşınma fırsatı buldu, hem de vatandaşlarla buluşma imkanı buldu.


Kaymakam Hamza İnam, Başkanlığında düzenlenen toplantıda, mahalle ve köy muhtarlarından gelen talepler değerlendirildi. İmkanlar doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılacağı ifade edildi. Karşılıklı fikir alış verişinin ardından toplantı sona erdi. - KARS

Susuz, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis ekipleri, vatandaşın fark ettiği kaya parçasının başında 3 gün nöbet tuttu
İnsan yüzlü buzağı, görenleri hayrete düşürüyor Urfalı girişimci, insanların kendisiyle dalga geçtiği işte talebe yetişemiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 11:28:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Susuz'da muhtarlar ve halk günü toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]