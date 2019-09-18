Susuz'da öğrencilere AFAD eğitimi

Kars İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) okulların açılmasıyla birlikte öğrencilere eğitim veriyor.



2019 Afete Hazırlık Yılı faaliyetleri çerçevesinde okullarda, "Birey ve Aileler İçin Temel Afet Bilinci" eğitimlerini başlattı. AFAD Müdürü Oktay Ayğan' ın katılımıyla Susuz Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen eğitimde, okulların afetlere dirençli kurumlar haline gelmesi, öğrenci ve çalışanların fiziksel olarak korunması, muhtemel tehlikeler karşısında eğitim-öğretimdeki kesintinin minimum seviyede tutulması ve güvenlik kültürü oluşturulması konularında öğrenciler bilgilendirildi.



Okul Tabanlı Temel Afet Bilinci' eğitimleri kapsamında başta deprem olmak üzere doğal afetlere ve acil durumlara karşı öğrencilerde sosyal bilinç oluşturuluyor. Kars AFAD Müdürü Oktay Ayğan, tarafından öğrencilere afet türleri, afet öncesi, sırası ve sonrası alınması gereken tedbirleri anlatıldı.



Yoğun ilgi gören eğitimde öğrencilerin soruları AFAD ekiplerince yanıtlandı. Kars'ta okullarda eğitimlerin devam edeceği öğrenildi. - KARS