Susuz'da öğrencilere "afet bilinci" eğitimi verildi

Susuz ilçesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince okullarda afet bilinci eğitimi verildi.

Kazım Karabekir Anadolu Lisesinde düzenlenen programda, AFAD İl Müdürü Oktay Aygan, doğal afetlere karşı alınması gereken önlemler hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Aygan, eğitimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, il merkezindeki okul ve kurumlara ilkbaharda eğitim verdiklerini, okulların başlamasıyla da ilçelerde eğitimlere başladıklarını söyledi.

İlçelerdeki eğitimlere Susuz ilçesinden başladıklarını ifade eden Aygan, şöyle konuştu:

"AFAD Başkanlığınca her ay bir tema belirleniyor, bizler de o konularda bilgilendirme yapıyoruz. Bu ay konumuz ailelerin ve bireylerin hazırlaması gereken 'afet çantası'. Afete hazırlık çantalarının her ailede olması lazım. Bu konuda okullarda afet bilinci eğitimi yaparak öğrencileri bilgilendirip olası bir afette hayatta kalmaları için yapmaları gereken önemli şeyler öğretiyoruz."