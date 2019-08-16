Son Dakika Haberleri: Susuz'da trafik kazası: 7 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Susuz'da trafik kazası: 7 yaralı

45 dakika önce

Kars'ın Susuz İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Susuz'da trafik kazası: 7 yaralı, System.String[]
Kars'ın Susuz İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Susuz'dan Ardahan'a seyir halindeki A.B.B. yönetimindeki kamyonet ile Kars-Ardahan karayolunda seyir halindeki G.B. yönetimindeki minibüs ile çarpıştı. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu ve yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Öte yandan kamyonetle ile minibüsün çarpıştığı ve 7 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS
Ardahan, Susuz, Kars, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aşiret kızıyla fotoğrafını Facebook'a yükleyen genç, kızın ağabeyleri tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Bekçilik sınavını kazanamayan adam, bekçi kıyafeti ve silahla yakalandı Feci olay! Çekicinin halatı koptu, yaşlı adam aracının altında kalarak can verdi Şans eseri muhtar seçilen kadın, köydeki dehşete kurban gitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 12:43:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Susuz'da trafik kazası: 7 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]