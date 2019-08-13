Son Dakika Haberleri: Susuz kalan kaplumbağalara "can suyu" - MUĞLA
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Susuz kalan kaplumbağalara "can suyu" - MUĞLA

19 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, su seviyesi azaldığı için içindeki kaplumbağaların yaşamlarının tehlikeye girdiği gölete su takviyesi yapıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, su seviyesi azaldığı için içindeki kaplumbağaların yaşamlarının tehlikeye girdiği gölete su takviyesi yapıldı.
Mumcular Yeniköy Mahallesi sakinlerinin, bölgedeki göletin susuz kaldığını ve içerisindeki su kaplumbağalarının hayatlarının tehlike altında olduğunu iletmesi üzerine, Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Bölgede inceleme yapan ekipler, göletin, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden kurumaya başladığını belirledi.
Belediye ekipleri, gölete tankerlerle taşınan 40 ton su boşalttı.
Gölete belirli aralıklarla su takviyesi yapılmaya devam edileceği bildirildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 05:00 Kaynak: AA
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