Susuz kalan kaplumbağaya yardım eli

HAVA sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Iğdır
'da belediye bahçesinde, günlerdir susuz kaldığı belirlenen kaplumbağa bulundu. Görevliler tarafından bulunan kaplumbağa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü
yetkilisi tarafından teslim alınıp, göle bırakıldı.
Iğdır Belediyesi görevlileri sabah saatlerinde bahçede baygın halde olan kaplumbağa buldu. Görevliler, sulak bir alanda kabuğuna çekildiği tahmin edilen kaplumağa ile ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar
Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Bunun üzerine belediyeye gelen Mete Türkoğlu
, kurbağayı kafes içinde götürdüğü Karakoyunlu
Bulakbaşı köyündeki Karasu
Gölü'ne bıraktı.
Türkoğlu, kaplumbağanın belediye bahçesine nereden geldiğini bilmediklerini söyledi.