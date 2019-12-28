Susuz kalan koalanın yardımına bisikletçiler yetişti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Susuz kalan koalanın yardımına bisikletçiler yetişti - Son Dakika

Susuz kalan koalanın yardımına bisikletçiler yetişti

6 saat önce

Avustralya'da devam eden aşırı sıcaklar vahşi hayatı da olumsuz etkiliyor.

Susuz kalan koalanın yardımına bisikletçiler yetişti, System.String[]

Avustralya'da devam eden aşırı sıcaklar vahşi hayatı da olumsuz etkiliyor. Ülkede çalı yangınlarına karşı alarm verilirken, susuz kalan bir koalanın imdadına yoldan geçen bisikletçiler yetişti.Avustralya'nın güneyinde aşırı sıcaklar nedeniyle susuz kalan bir koala çareyi yoldan geçen bisikletçilerden yardım almakta buldu. Bir grup bisikletçi susuz kalmış koalaya yanlarındaki mataralardan su içirdi.


Bisikletçi Anna Heusler koalaya su içirirken çekilen videoda, koalanın su içmek için bisiklete tırmandığı görülüyor.


Avustralyalı 7News kanalına konuşan Heusler, 40 derece sıcaklıkta Adeleide kentine doğru pedal çevirirken koalayı fark ettiklerini söyledi. Bisikletçi "Haliyle yoldan uzaklaşmasına yardımcı olmak için durduk. Bisikletin üzerindeydim, doğrudan bana geldi. Üstelik bir koala için oldukça hızlı bir şekilde. Mataralarımızdan su içirirken ise bisikletime tırmandı" şeklinde konuştu.


Aralık ayına ait bir meclis araştırmasına göre, Avustralya'nın güneyindeki çalı yangınlarında geçen Ekim ayından bu yana 2 binden fazla koala öldü. Kuzey Doğu Orman Birliği Başkanı Dailan Pugh koalaların yangında ya da yangın sonrasında açlık ve susuzluktan öldüğünü kaydetti.


dpa,AFP/BW,ET


(c)

Avustralya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:13 
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