Susuz kalan köpeğe eliyle su içirdi

Erbaa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan Rasim Dal, süs havuzunun temizliğini yaparken yanına gelen sahipsiz köpeğin susadığını fark etti. Sıcak havada susuz kalan köpeğe Dal, havuzdan eliyle aldığı suyu içirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede ilgi gören görüntüler izleyenlerin yüreklerini ısıttı.

Kaynak: İHA

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