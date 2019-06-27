Susuz kaldım demişti! Yine titremeye başladı
1 saat önce
AYNI titreme nöbeti kısa bir süreliğine yine yaşandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:28
AYNI titreme nöbeti kısa bir süreliğine yine yaşandı. Başbakan Merkel, Bellevue Sarayı'nda düzenlenen yeni Adalet Bakanı Christine Lambrecht'in mazbata töreninde yine nöbeti tuttu. Birden tüm vücudu titremeye başladı. Başbakan Merkel bunun üzerine hareket edince, titreme yeniden geçti. Kendisine bir bardak su getirildi, ancak Merkel suyu içmedi.
Bir hafta önceki titremede sıcak hava ve su eksikliğini gerekçe gösteren, "Üç bardak su içince her şey geçti" diyen Merkel'in yeniden titremesi sağlık durumu üzerine endişeleri artırdı. Avrupa
Paarlamentosu'na seçilen Adalet Bakanı Katarina Barley, Bellevue'de düzenlenen törende görevini Christine Lambrecht'e teslim etti.
Güzel şarkıcı Britney Spears zor günleri geride bıraktı!
Yol aramasında yakalanan deniz patlıcanı avcılarına 9 bin 810 TL ceza kesildi
Siraz balığı 50 yıl sonra yeniden Porsuk'ta görüldü!
Almanya Başbakanı Merkel yine titreme nöbeti geçirdi