Susuz Kaymakamlığı uyardı - Son Dakika
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Susuz Kaymakamlığı uyardı

07.05.2022 18:15
Susuz Kaymakamlığı uyardı

Susuz Kaymakamlığı vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Susuz Kaymakamlığı vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Kaymakamlık, vatandaşlardan kendilerini polis, jandarma ve savcı olarak tanıtarak telefonla arayanlara itibar edilmemesini istedi.

Susuz Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Son günlerde kendisini polis, jandarma ya da savcı olarak tanıtarak telefon vasıtasıyla vatandaşlarımızı arayan dolandırıcı şahıslara susuz halkı olarak itibar etmeden, hatta telefonu kapatarak, banka ya da çeşitli işletmelere gitmeden ivedi şekilde Susuz emniyet amirliği ya da jandarma komutanlığı ile irtibata geçilmesi, vatandaşlarımızın, mahalle ve köy muhtarlarımızın son derece duyarlı olması gerekmektedir" denildi.

Kaymakamlık, vatandaşların bu tür dolandırıcıların tuzaklarına düşmemelerine dikkat çekti. - KARS

YORUMLAR
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5 yıl önce sevgilisini, şimdi de kocasını bıçaklayarak öldürdü! Kullandığı yöntem aynı 5 yıl önce sevgilisini, şimdi de kocasını bıçaklayarak öldürdü! Kullandığı yöntem aynı 38 yıl hapis cezası olan suçlu yakalandı 38 yıl hapis cezası olan suçlu yakalandı

Dolandırıcı, Kaymakamlık, Polis, Susuz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Susuz Kaymakamlığı uyardı - Son Dakika


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