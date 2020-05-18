Susuz Şelalesi doğal güzelliğiyle büyülüyor - Son Dakika

Ardahan karayolu üzerinde bulunan 75 metre yükseklikte su düşüşüne sahip Susuz Şelalesi, doğal güzelliğiyle görenleri büyülüyor.

Susuz halkı arasında 'Su uçan' olarak da adlandırılan şelalenin doğal yapısı da dikkat çekiyor. Şelaleden düşen suların kayalarda oluşturduğu yosunlar, suların süzüldüğü siyah dev kaya parçalarıyla ayrı bir güzellik oluşturuyor. Şelalenin yanında bulunan vadi 24 farklı kuş türüne ve çeşitli yabani hayvanlara doğal yaşam alanı oluşturuyor. Şelale, bölgenin en yüksek su düşüşünü sağlamasıyla doğaseverlerin uğrak mekanı haline geliyor.

Ziyarete gidenler buz gibi suya ayaklarını sokarak serinlemenin zevkini çıkarıyor. Etrafındaki yeşillik ve çiçeklerle birbirinden güzel fotoğraf kareleri yakalayan ziyaretçiler bu anı ölümsüzleştirmek için selfie çekmeyi de ihmal etmiyorlar.

Şelalenin izlenmesi için yapılan seyir terası ve mesire alanları koronavirüs önlemleri kapsamında piknik yapanların ziyaretine kapatıldığından bu yaz çevresinde şenlik yaşanmadı. Vatandaşlar koronavirüs tedbirlerinin normale döneceği günleri bekliyor.