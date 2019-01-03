Susuz Şelalesi Dondu
1 saat önce
Susuz Şelalesi donduKARS - Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars'ta, 15 metre yükseklikten aşağı dökülen Susuz Şelalesi buz tuttu.
Susuz
Şelalesi dondu
KARS - Sibirya
soğuklarının etkili olduğu Kars
'ta, 15 metre yükseklikten aşağı dökülen Susuz Şelalesi buz tuttu.
Kars- Ardahan
karayolu üzerinde bulunan Susuz Şelalesinin büyük bölümü dondu. Bölge halkının "Su Uçan" olarak adlandırdığı şelale, buzla kaplanmasıyla güzel görüntü oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise şelale önüne gelerek fotoğraf çektirdi.
Havaların soğuk geçtiğini ifade eden Evren Kınık
, "Birkaç gündür havalar çok soğuk. 2-3 gündür de yoğun kar yağışı oldu. Burada Susuz Şelalesi de kısmen donmuş durumda. Biz arkadaşlarla fotoğraf çekilmeye geldik. Havaların ne kadar şiddetli soğuk geçtiğini arkamda görmüş olduğunuz donan şelaleden daha iyi anlayabiliriz" dedi.
Kars'ta özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan Susuz Şelalesi kış aylarında da bir başka güzel oluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:27 Kaynak: İHA
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