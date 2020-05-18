Susuz Şelalesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle boş kaldı - Son Dakika

Ardahan yolu üzerinde bulunan, 75 metre yükseklikte su düşüşüne sahip Susuz Şelalesi, doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında seyir terası ve mesire alanının kapalı olması nedeniyle bu yaz şelale çevresi boş kaldı.

Kars'ın Susuz ilçesi halkı arasında 'su uçan' olarak da adlandırılan şelalenin doğal yapısı da dikkat çekiyor. Şelaleden düşen suların kayalarda oluşturduğu yosunlar, suyun süzüldüğü siyah dev kaya parçalarıyla ayrı güzellik oluşturuyor. Şelalenin yanında bulunan vadi, 24 kuş türüne ve çeşitli yabani hayvanlara doğal yaşam alanı oluşturuyor. Şelale, bölgenin en yüksek su düşüşünü sağlamasıyla doğaseverlerin uğrak yeri oluyor. Ziyarete gidenler, buz gibi suya ayaklarını sokarak, serinliyor. Ziyaretçiler, etrafındaki yeşillik ve çiçeklerle birbirinden güzel fotoğraf kareleri yakalıyor. Seyir terası ve mesire alanlarının koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılması nedeniyle bu yaz şelale çevresi boş kaldı. Halk, şelale bölgesini yeniden ziyaret için koronavirüs tedbirlerinin esnetileceği günleri bekliyor.