Susuz Seyfe'de turna akını

Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner:

"Toplum, Seyfe Gölü noktasında yanlış bilgilendiriliyor"

KIRŞEHİR - Buharlaşmanın etkisiyle suyu çekilen Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde turnalar, susuzluğa rağmen göldeki yerini aldı.

Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, Seyfe Gölü'nün kuşlar için önemli bir alan olduğunu, su olmasa dahi kuşların tercih ettiği bölge arasında yer aldığını söyledi. Kuşların göç yolculuklarının başladığını ve Seyfe Gölü'nü toplanma noktası olarak kullandıklarını belirten Çetiner; "Turnalar, leylekler ve bölgeye gelen diğer kuşlar için Seyfe Gölü toplanma noktası olarak kullanılıyor. Doğa birden bire, düzelmiyor. Seyfe Gölü, bu yıl son on yılın en güzel doluluk oranını yaşadı. Göl, yüzde 90 oranında doldu. Buharlaşmanın verdiği etkiyle şuanda su yok" dedi. Toplumun Seyfe Gölü noktasında yanlış bilgilendirildiğini de belirten Çetiner, "Suyun gölden alınarak başka bir bölgeye götürülmüş gibi algı var. Hayır, gölden su hiçbir yere gitmiyor. Suyun tek azalma nedeni buharlaşma, 10 bin 700 hektarlık geniş bir alan suyun derinliği en dolu halinde dahi bir metreye ulaşmayan bir yükseklik. Bölgede 15 -20 santimlik bir su olduğu zaman gölü tamamen dolu görebiliyoruz. Gölde oluşan suyun tek nedeni de yağışlardı. Yağışların bu yıl Haziran ayı sonuna dek devam etmesi sonrası gölde su oranı yüksek oldu. Flamingo, ördek, angıt, turna, martı ve yerel kuşları gördük"diye konuştu.

"Çatak projesi ile teşvik oranı bölge için arttırılmalı"

Bölgede kuş sürekliliği ve doluluk oranının arttırılması için yapılması gerekenleri de anlatan Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, açıklamasına şöyle devam etti;

"Bölgede, uygulanan ÇATAK Projesinin devamı ve teşvik alanının üç bölüme ayrılarak göle yakın yerlerde teşvik oranı artırılmalı, Seyfe Gölü Havzasında ki, tarım alanlarında daha az su kullanımı sağlayacak ürün çeşidinin teşvik edilmesi, daha az su sarfiyatı ve daha fazla verim için vahşi sulama sisteminin yasaklanıp, damlama sulama sisteminin tanıtılması ve teşvik edilmesi, Seyfe Havzasından alınan içme suları için alternatif yerler bulunarak bölgeden alınan sular durdurulmalı, derin kuyulardan (Malya ve Eski doğanlı) alınan su miktarı kontrol altında tutularak, havzadaki su seviyesine göre su verilmeli, Kalaba-Seyfe Pompaj Sulama Projesi (İkinci Etap) hızlandırılarak Seyfe Gölü civarına su verilmesi ile Haziran ve Eylül ayları arası göle su takviyesi yapılmalı."