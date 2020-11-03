Susuz'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 100. yıldönümü - Son Dakika

Kars'ın Susuz ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100 'ün yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan program Saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Belediye Başkanı Oğuz Yantemur yaptı. Yantemur, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kazım Karabekir Paşa ve kendisine bağlı olarak kurduğu milis kuvvetler ile ilçemiz ve yöremizin düşman işgalinden kurtulmasında önemli rol oynayan Gülizaroğlu Abdullah olmak üzere bu eşsiz toprakların vatan toprağı olması uğruna en kıymetli varlıklarını feda eden tüm şehitlerimiz ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Başkan Yantemur'un konuşmasının ardından program öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından sona erdi. - KARS