Susuzluğa dayanıklı bitkiler Manisa'yı renklendirecek - Son Dakika

Susuzluğa dayanıklı bitkiler Manisa'yı renklendirecek

24.11.2020 16:01
Susuzluğa dayanıklı bitkiler Manisa'yı renklendirecek, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Şehir Hastanesi yanında bulunan yaklaşık 3 bin metrekarelik bir alanda Güney Amerika kökenli Agave bitkisi ve Güney Afrika kökenli Kaz Ayağı bitkilerinin dikimini gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Şehir Hastanesi yanında bulunan yaklaşık 3 bin metrekarelik bir alanda Güney Amerika kökenli Agave bitkisi ve Güney Afrika kökenli Kaz Ayağı bitkilerinin dikimini gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Manisa Şehir Hastanesi'nin yanında bulunan yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda 'Kurakçıl Peyzaj Uygulaması' gerçekleştirdi. Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş da yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Göktaş, "Şehir Hastanesi'nin önünde 3 bin metrekareye yakın bir alan atıl durumdaydı. Burasını güzelleştirmek adına ve Şehir Hastenesi'nde yatan hastalarımızın moral ve motivasyonunu arttırmak adına bir peyzaj uygulamasına başladık. Bizim için önem arz eden bir peyzaj çalışması. Burada Güney Amerika kökenli Agave bitkisi ile Güney Afrika kökenli Kaz Ayağı bitkisini uyguluyoruz. İklim değişikliği ve küresel ısınmadan kaynaklı susuzluk problemi yaşıyoruz. Böylece buradaki su kullanımını diğer peyzaj uygulamalarına göre oldukça düşürmeyi hedefliyoruz. Yani kurakçıl peyzaj uygulamasında, özellikle yaz aylarında günde 2-3 kere yaptığımız sulamaktan ziyade haftada 2 kere sulama ile yetinebilecek olan bitkileri kullanıyoruz. Buradaki çalışmanın bir diğer özelliği de ifade ettiğimiz bitkiler için herhangi bir ücret ödemedik. Agave bitkisini kardeşleme yöntemiyle, Kaz Ayağı bitkisini de çelikleme yöntemiyle ürettik. Buradaki çalışmamızı halkımızın beğenisine sunacağız" dedi. - MANİSA

Susuzluğa dayanıklı bitkiler Manisa'yı renklendirecek
Susuzluğa dayanıklı bitkiler Manisa'yı renklendirecek
Susuzluğa dayanıklı bitkiler Manisa'yı renklendirecek
Susuzluğa dayanıklı bitkiler Manisa'yı renklendirecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehir Hastanesi, Güney Amerika, Manisa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Susuzluğa dayanıklı bitkiler Manisa'yı renklendirecek - Son Dakika


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