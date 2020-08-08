SUSUZLUK YAŞLILARDA UNUTKANLIĞA YOL AÇABİLİYOR; GÜNDE 2,5 LİTRE SU İÇİN - Son Dakika

SUSUZLUK YAŞLILARDA UNUTKANLIĞA YOL AÇABİLİYOR; GÜNDE 2,5 LİTRE SU İÇİN

Yaşlıların günde 2-2,5 litre kadar su tüketmesi gerektiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı, sıvı eksikliğinin ilerleyen yıllarda unutkanlığa yol açabileceği uyarısında bulundu.

Yaşlıların günde 2-2,5 litre kadar su tüketmesi gerektiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı, sıvı eksikliğinin ilerleyen yıllarda unutkanlığa yol açabileceği uyarısında bulundu.

Su, hayatın temel öğeleri arasında yer alıyor. Özellikle sıcak yaz günlerinde su tüketimi daha da önem taşıyor. Sıcaktan en çok etkilenen yaşlıların günde ortalama 2-2,5 litre kadar su tüketmesi gerektiğini hatırlatan Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı, su tüketimi ve beyin fonksiyonlarının sağlığı arasındaki ilişkiyi açıkladı. British Journal of Medicine Dergisi'nde yayınlanan bir makaleyi hatırlatan Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı, 'Dünyanın en eski tıp dergilerinden, British Journal of Medicine Dergisi'nde yaşlı bireylerde unutkanlıkla ilgili bugüne kadar tüm literatür gözden geçirilmiş. Dergide, 400 Alzheimer araştırmasının özeti yer aldığı ve unutkanlığa etki eden etmenlerin sıralandığı bu makalede, 'Postural Hipotansiyon' da yer alıyor" diye konuştu.

'SIVI EKSİKLİĞİ TANSİYON DÜŞÜKLÜĞÜNE YOL AÇAR"

Yaşlı bireylerde tansiyon düşüklüğüne tahammülü olmadığını, susuzluğun 'Postural Hipotansiyon' ile yakından ilgisi olduğunu anlatan Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı, sözlerine şöyle devam etti: 'Pozisyona bağlı olarak bizim sistemimiz tansiyonu idame ettirir. Yani kişi yatarken ve ayakta olduğunda tansiyonu belli bir düzeyde kalır. Ancak kişide sıvı eksikliği varsa yatar durumdan ayakta pozisyona geçtiğinde tansiyon düşüklüğü yaşar. Bu da beyinde geçici olarak kanlanmanın azalmasına yol açar. 'Postural Hipotansiyon' olarak tanımlanan bu durum çok ciddidir. Bu ataklar ne kadar sık yaşanıyorsa Alzheimer için risk o kadar fazladır. Yaşlı bireylerde 'Postural Hipotansiyon' var mı, yok mu' Bunu anlamak için kişinin önce yatarken, ardından ise ayakta tansiyon ve nabzı ölçülür. Büyük tansiyon ayaktayken 2 birimden fazla düşük çıkıyorsa nabız da 20'den fazla artıyorsa kişide sıvı eksikliği var olduğu anlamına gelir."

SU EKSİKLİĞİ HANGİ HASTALIKLARIN HABERCİSİ?

Su eksikliğinin yalancı bir sodyum fazlalığına yol açabileceğini anlatan Prof. Dr. Küçükardalı, şunları söyledi: 'Bu durum beyin fonksiyonlarını olumsuz derecede etkiliyor. Sıvı noksanlığının derecesine göre hafif bir uyku halinden komaya kadar gidebilen ciddi sonuçlara yol açar. Yaşlılarda su eksikliği tuz dengesi bozukluğu yapar. Bu da bilinci olumsuz derecede etkiler. Tansiyon düşüklüğüne yol açması sebebiyle de böbrekten yeteri kadar kan akımı olamayacağından üre birikimine yol açar. Üre yüksekliğinin önemli nedenlerinden bir tanesi sıvı eksikliğidir. Üre yüksekliği yaşlı bireylerde bilincin olumsuz etkilenmesi açısından önemli risk faktörlerindendir. Yeteri kadar su tüketmemek kandaki şeker oranının daha da yükselmesine yol açar. Bu da yine bilinci olumsuz olarak etkilemektedir."

BAŞ DÖNMESİNE DİKKAT!

Özellikle sıcak havalarda azaltılan sıvı alımının kişinin böbrek fonksiyonlarını olumsuz derecede etkileyeceğine dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı, şu uyarılarda bulundu: 'Bunun yanı sıra tansiyon düşüklüğü, beyin kan akımının yavaşlamasına, Bu da uzun vadede beyin fonksiyonlarının zayıflamasına bazı nöronların iletişiminin yavaşlamasına yol açar. Susuzluğu kısa vadede belirtileri ise kişide baş dönmesi olur, idrar miktarı azalır, kişi halsizlik ve bitkinlik yaşar, denge bozukluğu hisseder, bulanık görmeye başlar, başı ağrır, terler, çarpıntısı başlar. Dolayısıyla mutlaka su tüketelim, herkesin günde 2-2.5 litre su içmesini öneriyoruz. Ama ekstra farklı bir ihtiyaç varsa bu miktar artırılabilir. Sıvı kaybının terleme ile en fazla olduğu dönemlerde özellikle yaşlı bireylerin gün ortasında dışarda fazla kalmamasını öneriyoruz. Serin yerlerde güneşten korunaklı yerlerde vakit geçirmelerini tavsiye ediyorum."

SUSUZLUK YAŞLILARDA UNUTKANLIĞA YOL AÇABİLİYOR; GÜNDE 2,5 LİTRE SU İÇİN

Yeditepe Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 11:09

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SUSUZLUK YAŞLILARDA UNUTKANLIĞA YOL AÇABİLİYOR; GÜNDE 2,5 LİTRE SU İÇİN - Son Dakika
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