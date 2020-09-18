Susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya eliyle su içirdi - Son Dakika

Konya'nın Karapınar ilçesinde, mezarlık ziyaretinde bulunan hayvansever, susuzluktan bitkin düştüğünü gördüğü kaplumbağaya eliyle su içirdi.

Apak mezarlığında bulunan büyüklerinin mezarını ziyaret eden Osman Tuna, o sırada hareketsiz haldeki kaplumbağayı gördü.

Sıcaklığın 30 dereceyi bulduğu ilçede güneşin altında kalan kaplumbağanın susadığını düşünen hayvansever, hortumla yıkadığı kaplumbağaya eliyle su içirdi.

Tuna, "Mezarlık ziyaretine gitmiştim. Kaplumbağayı hiç hareket etmeden görünce su ihtiyacının olduğunu düşündüm.10 dakika elimle su içirdim. Çok susadığı belliydi. Sonuçta onlar da can taşıyor." diye konuştu.