Susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya eliyle su içirdi - Son Dakika

Yıldızın kaplumbağaya su içirmesi ve susuzluktan bitkin düşen kaplumbağanın suyu içmesi başka bir arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydetti.

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