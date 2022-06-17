Susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya eliyle su içirdi - Son Dakika
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Susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya eliyle su içirdi

17.06.2022 11:24

Susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya eliyle su içirdi Elazığ'da tarlarda susuzluktan bitkin halde bulduğu kaplumbağaya su içeren vatandaş, içleri ısıttı.

Susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya eliyle su içirdi

ELAZIĞ - Elazığ'da tarlarda susuzluktan bitkin halde bulduğu kaplumbağaya su içeren vatandaş, içleri ısıttı.

Olay Baskil ilçesi Hacımehmetli köyünde meydana geldi. Tarlaya giden bir vatandaş, ağacın dibinde susuzluktan bitkin halde bir kaplumbağa gördü. Bunun üzerine vatandaş, kaplumbağayı eline alarak su içirdi. Yanında getirdiği bardak ile kaplumbağaya su içeren vatandaş, daha sonra doğal ortamına bıraktı.

O anlar cep telefonu kamerası ile kayıt edildi.

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Kaynak: İHA

Elazığ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya eliyle su içirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya eliyle su içirdi - Son Dakika
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