Olay Baskil ilçesi Hacımehmetli köyünde meydana geldi. Tarlaya giden bir vatandaş, ağacın dibinde susuzluktan bitkin halde bir kaplumbağa gördü. Bunun üzerine vatandaş, kaplumbağayı eline alarak su içirdi. Yanında getirdiği bardak ile kaplumbağaya su içeren vatandaş, daha sonra doğal ortamına bıraktı.

Kaynak: İHA

Elazığ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya eliyle su içirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.