Süt alan yaşlı adam yolda yürürken öldü! Kutu süt üzerine örtülen bezin uçmaması için destek verdi - Son Dakika
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Süt alan yaşlı adam yolda yürürken öldü! Kutu süt üzerine örtülen bezin uçmaması için destek verdi

15.07.2022 15:39
Süt alan yaşlı adam yolda yürürken öldü! Kutu süt üzerine örtülen bezin uçmaması için destek verdi

Antalya'da çok çarpıcı bir olay yaşandı. Evinden süt almak için çıkan İmam Balkış, dönüş yolunda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Balkış'ın evine götürmek için aldığı kutu süt, üzerine örtülen bezin uçmaması için kullanıldı. Balkış'ın cenazesi adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı.

Öğle saatlerinde, Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda meydana gelen olayda İmam Balkış'ın kaldırımda hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede, İmam Balkış'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Balkış'ın marketten süt almaya gittiği ortaya çıktı. İmam Balkış'ın aldığı kutu süt ise üzerine örtülen bezin uçmaması için kullanıldı.

Yaşlı adam kaldırımda can verdi, o an çekilen fotoğraf karesindeki detay kahretti

"BANA SÜT SORMUŞTU"

Balkış'ın olaydan kısa süre önce konuştuğu büfe sahibi Lütfi Yalçınkaya, "Bana süt sormuştu. Ben de olmadığını söyleyip, markete yönlendirdim. Dışarıya çıkıp baktığımda kaldırımda yatarken gördüm. Hemen sağlık ekiplerine haber verdim" dedi.

İmam Balkış'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı.

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Kaynak: DHA

Kalp Krizi, Adli Tıp, Çankaya, Kepez, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Süt alan yaşlı adam yolda yürürken öldü! Kutu süt üzerine örtülen bezin uçmaması için destek verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Süt alan yaşlı adam yolda yürürken öldü! Kutu süt üzerine örtülen bezin uçmaması için destek verdi - Son Dakika
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