Süt Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Süt Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Süt alerjisi bebeklerde ortaya çıkınca bu durum tehlikeli bir hal alabilir. Bundan dolayı süt alerjisinin özellikle bebeklerde ortaya çıkmışsa biran önce tedavi edilmesi gerekir.

Süt Alerjisi Nedir?

Süt alerjisi adından da anlaşılacağı üzere süte ve süt ürünlerine karşı vücudun anormal tepki vermesine denilmektedir. Bebeklerde özellikle ilk 3 yaşta sıklıkla görülmektedir. Bundan dolayı bu yaşa kadar çocuklar düzenli olarak alerji testinden geçirilmesi gerekir. Süt alerjisi diğer hastalıkların da belirtisini taklit edebilir. Bundan dolayı iyi ayırt edilmesi gerekir. Süt alerjisi hem anne sütüne hem de inek sütüne karşı olarak doğabilir.

Süt Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Genetik Faktörler: Süt alerjisi olan kişilerde genetik faktörler birinci nedenler arasında yer almaktadır. Süt alerjisi olan kişilerde genellikle aile öyküsü de dinlenir. Aile de yatkınlık varsa kişide de yine süt alerjisi ortaya çıkabilir. Süt alerjisi genetik olarak gelecek nesillere aktarılır.

Yaş: Özellikle süt alerjisi 0 - 3 yaşlarda daha sıklıkla ortaya çıkmaktadır. 0-3 yaşında olan kişiler devamlı olarak kontrol edilmesi gerekir. Bundan dolayı süt alerjisi bu yaştan itibaren belirli testler ile birlikte tespit edilmesi gerekir.

Süt Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Süt Alerjisi Belirtileri

Alerji Testi: 0 - 3 yaşından itibaren çocuklara alerji testi yapılır. Süt alerjisi için gerekli olan alerji testleri klasiktir. Bu şekilde süt alerjisi olup olmadığı tespit edilir.

Ciltte Kızarıklık: Süt alerjisinin en önemli belirtileri arasında ciltte kızarıklık gözükmektedir. Ciltte kızarıklık sürekli olarak ortaya çıkar. Bundan dolayı süt alerjisinin en önemli belirtileri arasında bu detay gelmektedir.

Hapşırık: Hapşırık süt alerjisinin en önemli belirtisidir. Özellikle bebeklerde hapşırık görülür. Bebekler anne sütünden sonra hapşırmaya başlar.

Kusma: Süt alerjisinin belirtileri arasında kusma görülmektedir. Kusma ile birlikte ishal de görülebilir. Bundan dolayı çocuklarda kusma önemli bir belirtidir.

Gaz: Bebeklerde süt alerjisi olduğu durumlarda gaz şikayetleri yaşanır. Gaz şikayetleri özellikle geceleri daha fala ağırlaşır. Gaz şikayeti ciddi boyutlara ulaşabilir ve bebek sürekli olarak ağlar.

Tansiyon Düşüklüğü: Özellikle yetişkinlerde ortaya çıkan tansiyon düşüklüğü sürekli olarak görülen bir belirtidir. Kişide aniden gelişen tansiyon düşüklüğü bayılmalar gözükebilir.

Süt Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Özel Mamalar: Bebeklerde ortaya çıkan süt alerjisi için ilk olarak özel mamalar tercih edilir. Özel mamalar ile birlikte bebek bir müddet sütten uzak tutulur. Vücut reaksiyonları normale dönene kadar bebekler özel mamalar ile beslenir.

Diyet: Diyet listesi süt alerjisine oldukça iyi gelir. Belirli aralıklarla düzenli olarak diyet yapılması son derecede önemlidir. Süt alerjisi için diyet listesi hazırlamak ve uygulama ile birlikte süt alerjisi belirtileri azalmaktadır.

Süt Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Süt alerjisi tedavisinde ilk olarak sütten uzak durulması önemlidir. Süt ve süt içeren gıdalardan uzak durmak süt alerjisi açısından oldukça önemlidir. Aynı zamanda süt alerjisinde anti histaminik ilaçlar verilir. Anti histaminik ilaçlar süt alerjisinin bütün belirtilerini en az seviyeye indirir. Böylece anti histaminik ilaçlar ile birlikte süt alerjisi tedavisi yapılır.