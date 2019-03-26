Süt Analiz Desteklemeleri Üretici Hesaplarına Yatırıldı

Kırklareli Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci, süt analiz desteklemelerinin üreticilerin hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

Kırklareli Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci, süt analiz desteklemelerinin üreticilerin hesaplarına yatırıldığını bildirdi.



Dermenci, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılı ıslah amaçlı süt içerik analiz desteklemelerinin Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere ödendiğini belirtti.



Bakanlığın 2 yıldır süt analiz desteği ödediğini anımsatan Dermenci, yılda bir defa sadece birlik üyelerine verilen desteğin hayvan başına 150 lira olarak belirlendiğini ifade etti.



Dermenci, açıklamasında şunları kaydetti:



"Damızlık Birliği olarak on baş saf ırk ineğe sahip, belli kriterler çerçevesinde yılda en az 2, en fazla 3 olmak üzere belli periyotlar dahilinde üyelerimizin hayvanlarından aldığımız süt numunelerini analiz ettirdik. Süt sığırı işletmelerimizde kar oranını azaltan ve ekonomiyi olumsuz yönde etkileyen birçok faktörden biri de süt kalitesinin düşük olmasıdır.



Yaptırılan bu analizler sonucunda her bir ineğin sütünün ayrı ayrı somatik hücre, yağ ve protein değerleri ölçülerek, işletmelerin verimli bir şekilde kaliteli süt elde etmelerini ve rasyonel bir hayvan besleme ve bakımı yapmaları sağlanması amaçlanmıştır. Bu yıl yaklaşık 36 bin hayvana yaptırdığımız süt analiz testleri sonucunda üyelerimize 5 milyon 558 bin 350 lira süt analiz desteği kazandırmış olduk. 2019 yılında da süt analiz desteği çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz."

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