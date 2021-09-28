Süt banyosu yapan işçiler davasında ifadeler ortaya çıktı: Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum - Son Dakika

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Konya'da bir süt toplama merkezinde, işçilerden Emre Sayar'ın kazanda süt banyosu yaptığı ana ait görüntüler, 6 Kasım 2020 tarihinde Uğur Turgut tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı. Hızla yayılan görüntülere tepki yağmıştı.

GÖRÜNTÜLERİN ORTAYA ÇIKMASIYLA İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla firmanın Meram Sanayi Sitesi'ndeki süt toplama merkezine giden Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ergin ve beraberindeki ekip, iş yerini denetledi. Yapılan denetim sonucu iş yerindeki ürünler imha edildi. İşletme onay belgesi iptal edilip, faaliyetlerinden menedilerek, mühürlenip kapatıldı. Çalışanların hijyen belgesinin olmaması nedeniyle 2 kişiye bin 700 lira ve 5996 Sayılı Kanun gereği hijyen gerekliliklerini aykırılıktan 13 bin 934 lira para cezası uygulandı. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

SKANDALA KARIŞAN İŞÇİLER TUTUKSUZ YARGILANIYORDU

Soruşturmanın ardından gözaltına alınan Emre Sayar ve Uğur Turgut, 7 Kasım günü sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. 2 işçi, 6 gün sonra, 12 Kasım'da avukatlarının bir üst mahkemeye itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Tutuksuz yargılanan 2 işçi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. İddianamede, Türk Ceza Kanunu'nun 185'inci maddesindeki ''İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir'' kapsamında yargılanmaları talep edildi.

TANIK, ''HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM'' DEDİ

5'inci Ağır Ceza Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 3'üncü celsesine sanıklardan Uğur Turgut katıldı. Duruşmada iş yeri çalışanı Mustafa Coşkun tanık olarak dinlendi. Kazanın içinde dezenfektan maddelerinin bulunduğunu belirten Coşkun, "Ben olaydan bir hafta önce işe başladım. Aynı yerde çalışıyordum. Uğur müdürlük yapıyordu. Olayla ilgili hiçbir şey görmedim. Temizlik işleri vardı, yapıp gittim. Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece imha edilecek süt artığını alırken gördüm. Kazanın içerisinde yerleri temizlemek için kullanılan dezenfektan maddeleri bulunuyor, iş bittikten sonra dökülür" dedi.

Mahkemeye heyeti, Cumhuriyet Savcılığının mütalaasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.