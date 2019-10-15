Son Dakika Haberleri: Süt bazlı mama satışının en fazla arttığı ülkelerden biri Türkiye
Son Dakika Dünya Süt bazlı mama satışının en fazla arttığı ülkelerden biri Türkiye

Süt bazlı mama satışının en fazla arttığı ülkelerden biri Türkiye

1 saat önce

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) son raporu anne sütü yerine kullanılan mamaların tüketiminin en fazla artan ülkelerin başında Türkiye olduğunu ortaya çıkardı.

Süt bazlı mama satışının en fazla arttığı ülkelerden biri Türkiye, System.String[]

Anne sütü, bebeklerin gelişimi ve geleceği için hayati önemde. Anne sütü çocukları sadece doyuran bir gıda değil, aynı zamanda sağlıklı bir gelecek için önemli bir ilaç. Ancak Türkiye'de anne sütü yerine kullanılan süt bazlı mamaların tüketimi giderek artıyor.


Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) son raporu anne sütü yerine kullanılan mamaların tüketiminin en fazla artan ülkelerin başında Türkiye olduğunu ortaya çıkardı. Türkiye'de yapılan araştırmaya göre ise sadece anne sütü ile beslenme oranı 5 senede yüzde 42'den yüzde 30'a kadar düştü.

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Birleşmiş Milletler, Türkiye, Anne, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:42 
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