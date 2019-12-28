Süt Birliği'nden Müdür Saylak'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Süt Birliği'nden Müdür Saylak'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Süt Birliği'nden Müdür Saylak'a hayırlı olsun ziyareti

6 saat önce

Milas Süt Birliği Yönetim Kurulu, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Süt Birliği'nden Müdür Saylak'a hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

Milas Süt Birliği Yönetim Kurulu, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.


Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı ve Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, Milas Süt Birliği Başkan Yardımcısı Nurettin Pinar ve Milas Süt Birliği Genel Müdürü Soner Güney ile birlikte Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne atanan Barış Saylak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Muğlalıya hizmet için yoğun bir çalışma temposuyla mesai yaptığını ifade eden Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, üreticiyi aynı zamanda da tüketiciyi koruyan başarılı çalışmalara imza atan Milas Süt Birliği heyetinin ziyaretinden büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.


Birlik ve kooperatifçiliğin önemine dikkat çeken açıklamalarda bulunan Müdür Saylak, Muğla genelinde fark oluşturan projeleri hayata geçirmek için çalışma yürüttüklerini kaydederek, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik tüm projeleri desteklemeye hazır olduğunu söyledi.


Milas Süt Birliği'nin çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Başkan Ali İhsan Gezgin, tarım ve hayvancılığın içinden gelen bir isim olan Barış Saylak'ın bilgi ve deneyimlerini Muğla için hizmet üretiminde kullanmasını çok değerli gördüklerini belirterek, Müdür Saylak'a yeni görevinde başarılar diledi.


Muğla'da hayvancılık ve tarım üzerine fikir alışverişiyle geçen hayırlı olsun ziyareti, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - MUĞLA

Barış Saylak, Milas, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:24 Kaynak: İHA
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