Süt dolu tanker devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ve Uzunköprü ilçelerini bağlayan otoyolda kontrolden çıkan süt dolu tanker devrildi, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Keşan Uzunköprü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametinden Uzunköprü istikametine giden B.İ. (43) yönetimindeki 16 SF 411 plakalı dorsenin bağlı olduğu 16 SF 998 plakalı çekici, Zati Bey Koruluğu mevkiine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kaza sonrasında sürücü B.İ. yaralanırken, çekicinin dorsesinde bulunan tankerler dolusu süt yere döküldü. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - EDİRNE