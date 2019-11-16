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Süt fabrisasında yangın

6 saat önce

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Gönen-Bandırma kara yolunun 10'uncu kilometresinde bulunan süt fabrikasının çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Gönen-Bandırma kara yolunun 10'uncu kilometresinde bulunan süt fabrikasının çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde süt fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gönen İlçe Amirliği ekiplerinin anında müdahaleleri ile büyümeden söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği fabrikadaki çatı yangını ile alakalı soruşturma başlatılırken, ekiplerce soğutma çalışmaların devam ettiği bildirildi. - BALIKESİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:45 Kaynak: İHA
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