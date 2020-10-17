Süt üreticileri, fiyat artışı istiyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hayvancılıkla uğraşan üreticiler, maliyetlerin dövize endeksli olmasından dolayı sürekli zam geldiğini fakat süt fiyatlarının sabit kaldığını belirterek, desteğin arttırılmasını talep etti.

Ulusal Süt Konseyi tarafından belirlenen 2.30 TL'lik fiyatların yeterli olmadığını ifade eden Kaymakçı Kalkınma Kooperatifi Başkanı Raşit Tatlı, belirlenen fiyatının üreticileri memnun etmediğini söyledi. Kaymakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yılmaz da, "Ya yem fiyatları kontrol altına alınmalı ya da süt fiyatları arttırılmalı" dedi. - İZMİR