Süt fiyatları dizginlenemiyor - Son Dakika

Yılbaşından bu yana yükselişini sürdüren süt fiyatları durdurulamıyor. Bir ay öncesine göre yaklaşık yüzde 10 zamlanan bir litre tam yağlı sütün fiyatı, market raflarında 8 lira 45 kuruşa kadar yükseldi.

Sütün litresinin Ulusal Süt Konseyinin tavsiye satış fiyatı kapsamında 3 lira 20 kuruştan satıldığını belirten üreticiler fiyat artışı konusunda sanayicileri işaret ederken, sanayiciler ise artan maliyetlerden yakınıyor. Yem fiyatlarının da artışa geçmesi üreticinin belini büküyor. Litresi 3 lira 20 kuruş olan çiğ sütün market raflarında 8 lirayı aşması tüketiciyi de sıkıntıya sokuyor.