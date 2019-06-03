Son Dakika Haberleri: Süt içmeyi ihmal ediyoruz!
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Süt içmeyi ihmal ediyoruz!

1 saat önce

Türkiye ile ilgili rakamlar, süt tüketiminde yeterince iyi noktada olmadığımızı gösteriyor.

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Türkiye ile ilgili rakamlar, süt tüketiminde yeterince iyi noktada olmadığımızı gösteriyor. Ülkemizde kişi başına süt tüketimi dünya ve Avrupa ülkelerinin gerisinde kalıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:08 
Avrupa, Türkiye, Ekonomi
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