Süt ikramı geleneği Berat Kandilinde de sürdü - Son Dakika

Süt ikramı geleneği Berat Kandilinde de sürdü

28.03.2021 10:50
Süt ikramı geleneği Berat Kandilinde de sürdü, System.String[]

İnegöl Belediyesi, kandil geceleri başlatılan süt ikramı geleneğini Berat Kandilinde de sürdürdü.

İnegöl Belediyesi, kandil geceleri başlatılan süt ikramı geleneğini Berat Kandilinde de sürdürdü. OSB Camisinde yatsı namazı sonrası cemaate ikram çeşmesinden süt ikram edildi.

Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı, affedici ve bağışlayıcı olmayı kazandıran, ilahi bağışa ermenin umulduğu Berat Kandili Cumartesi akşamı idrak edildi. Ellerin semaya açılıp duaların edildiği bu gecede, İnegöl Belediyesi de kandillerde süt ikramı geleneğini sürdürdü. Berat Kandilinde OSB Camisinde yapılan süt ikramlarına Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcıları, AK Parti ilçe Başkanı Mustafa Durmuş ile teşkilat üyeleri ve kalabalık cemaat katıldı.

Yatsı namazı sonrası cami bahçesinde İnegöl Belediyesi ikram çeşmesinden vatandaşlara süt ikram edildi. Salgın kurallarına uyularak yapılan ikramlar sırasında, AK Parti Gençlik Kolları da aynı camide lokma ikramı gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Alper Taban ile AK Parti ilçe Başkanı Mustafa Durmuş, her iki ikram alanını da ziyaret edip vatandaşların kandilini kutladı. Belediye Başkanı Alper Taban, "Malumunuz salgının olduğu bir süreçteyiz. İnşallah buradan da kurtuluşa vesile olsun. Rabbim bizleri bugüne eriştirdiği gibi inşallah ramazana ve bayrama da eriştirsin. Bu vesileyle başta ilçe halkımız olmak üzere tüm İslam Aleminin kandilini kutluyorum" dedi. - BURSA

Süt ikramı geleneği Berat Kandilinde de sürdü
Süt ikramı geleneği Berat Kandilinde de sürdü
Süt ikramı geleneği Berat Kandilinde de sürdü
Süt ikramı geleneği Berat Kandilinde de sürdü
Süt ikramı geleneği Berat Kandilinde de sürdü

İnegöl Belediyesi, Yatsı namazı, kandil, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süt ikramı geleneği Berat Kandilinde de sürdü - Son Dakika


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