SUT ile ilaç, tedavi ve tıbbi cihaz bedellerinde 12 milyar liraya yakın iyileştirme yapıldı - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, son bir yıl içinde Sağlık Uygulama Tebliği ile (SUT) tedavi giderlerine 8 milyar, ilaçlara 3 milyar, 1663 tıbbi cihaz ve malzeme fiyatına ise 731 milyon lira olmak üzere toplam 11 milyar 731 milyon liralık iyileştirme yapıldığını bildirdi.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"in Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandığını belirtti.

Türkiye'nin Genel Sağlık Sigortası kapsamında dünyanın en kapsamlı paketine sahip olduğunu ifade eden Selçuk, SUT'da yaptıkları artışla kaliteli ve sürdürülebilir sağlık sistemini desteklediklerini vurguladı.

Selçuk, "Son bir yıl içinde SUT ile tedavi giderlerine 8 milyar lira, ilaçlara 3 milyar lira, 1663 tıbbi cihaz ve malzeme fiyatına 731 milyon lira olmak üzere toplamda 11 milyar 731 milyon liralık iyileştirme yapıldı. Bununla daha etkin ve verimli sağlık hizmeti sunulmasını hedefliyoruz." dedi.

Yeni düzenlemeyle Sosyal Güvenlik Kurumunun sağlık hizmetleri için ödeyeceği tutarların miktarının artırıldığını da bildiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, 9 bin 74 işlem fiyatına; ayakta muayene ücretleri kapsamında, üniversite ve eğitim araştırma hastaneleri için yüzde 30, diğer sağlık sunucuları için yüzde 10, laboratuvar işlemleri, radyolojik görüntüleme tetkikleri, nükleer tıp işlemleri, kan bileşenleri, cerrahi işlemler, fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemleri, diyaliz tedavileri, hiperbarik oksijen tedavileri, yoğun bakım tedavilerinin de yer aldığı tüm işlem kodlarına yüzde 10 ila yüzde 25, diş hekimi muayene ücretleri ile diş tedavi işlemlerine yüzde 30 artış sağlandı. Kanser cerrahisi başta olmak üzere özellikli işlemlerde yüzde 10, yoğun bakım işlemlerinde ise yüzde 20 ilave artış yapıldı. İlave ücret alınmayacak 421 işlem için enflasyonun da üzerinde bir oranla yüzde 20 artışa gidildi."

SUT'da yer alan tüm işlemlerin fiyatında 2008'den beri ilk kez yapılan kapsamlı artışla 8 milyar lira iyileştirme sağlandığını belirten Selçuk, "Sağlık hizmetleri için ödenen fiyatların artırılması, vatandaşlarımızın daha kaliteli bir sağlık hizmetine erişiminin yanı sıra sağlık hizmetini sunan sağlık tesisleri için de sağlık hizmeti sunumunun sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.