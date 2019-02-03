Son Dakika Haberleri: Süt Kamyonu ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü

Süt Kamyonu ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü

41 dakika önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde süt kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde süt kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Ovakent Mahallesi Küçük Menderes mevkisinde Abdullah Çelik (53) yönetimindeki 35 KAZ 62 plakalı otomobil karşı yönden gelen Faruk Y. (32) idaresindeki süt kamyonuyla çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Abdullah Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Çelik'in cesedi savcılık incelemesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:10 Kaynak: AA

İzmir, Ödemiş, Güncel
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