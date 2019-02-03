Süt Kamyonu ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü
41 dakika önce
İzmir'in Ödemiş ilçesinde süt kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde süt kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Ovakent
Mahallesi Küçük Menderes
mevkisinde Abdullah Çelik
(53) yönetimindeki 35 KAZ 62 plakalı otomobil karşı yönden gelen Faruk Y. (32) idaresindeki süt kamyonuyla çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Abdullah Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Çelik'in cesedi savcılık incelemesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:10 Kaynak: AA
Rusya'da Çocukları Taşıyan Otobüs Takla Attı: 7 Ölü
Barış Manço'ya Mezarının Başında Sevgi Seli! Hayranları Akın Akın Geldi
İstanbul'da 33 Yaşındaki Kadın, Evinde Şüpheli Bir Şekilde Ölü Bulundu
Toyota'nın Türkiye'de Ürettiği C-HR Hybrid, 2018 Yılında Dünyanın En Çok Tercih Edilen Otomobili Oldu