Süt kazanında banyo yapan 2 işçi tahliye oldu (2) - Son Dakika

Süt kazanında banyo yapan 2 işçi tahliye oldu (2)

12.11.2020 15:27
Süt kazanında banyo yapan 2 işçi tahliye oldu (2), System.String[]

İŞÇİLERİN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTIKonya'da süt toplama merkezinde, kazanda süt banyosu yaptığı iddia edilen Emre Sayar ile o anları cep telefonuyla kaydedip görüntüleri paylaşan arkadaşı Uğur Turgut'un avukatı Ahmet Kaya, kazanın içinde bulunan maddenin sıcak su ve dezenfektan olduğunu öne sürdü.

İŞÇİLERİN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Konya'da süt toplama merkezinde, kazanda süt banyosu yaptığı iddia edilen Emre Sayar ile o anları cep telefonuyla kaydedip görüntüleri paylaşan arkadaşı Uğur Turgut'un avukatı Ahmet Kaya, kazanın içinde bulunan maddenin sıcak su ve dezenfektan olduğunu öne sürdü. Olayın 30 Ekim tarihinde yaşandığını belirten Kaya, şunları söyledi:

"Burada kullanılan malzeme yüzde 90 oranında sıcak su, kalanı da dezenfektan malzemesidir. Yaptıkları eylem tabi ki tasvip edilemez. Kendileri de bu durumdan dolayı pişmandırlar Özellikle çalıştıkları iş yerinde süt toplama merkezinde yapmalarından dolayı. Ancak ceza kanunu anlamında müvekkillere isnat edilen suçların karşılığı bir eylem yoktur."Halk sağlığını tehlikeye düşürecek herhangi bir durumun söz konusu olmadığını ifade eden Kaya, "Bu eylemlerinden dolayı herhangi bir şekilde insanlardan ya da hayvanlardan zarar görme durumu da söz konusu da değildir" dedi.ŞAKA AMAÇLI Görüntülerin işçiler tarafından şaka amaçlı çekildiğini söyleyen Avukat Ahmet Kaya, "Müvekkillerim, bu kaydı iş yerinde çekmelerinden dolayı pişmandırlar. Bu videoyu çekme amaçlarının da Emre Sayar'ın çalışmasında bir yanlışlık olduğunu, bunu da hem şaka amaçlı, hem ceza amaçlı yıkanma eylemi olarak yaptıklarını söylediler. Ancak sütün kesinlikle kullanılmadığını söyleyebiliriz. Müvekkillerim yanlış yaptıklarının farkındalar. Ama kesinlikle suç işleme, ya da halk sağlığına zarar verme amaçları yoktur. Ceza kanununda çok karşılığı olmayan bir durum var. Bu eylemlerinden dolayı da pişmandırlar. Yanlışlık yaptıklarının farkındadırlar" diye konuştu.

Kaya, "Ben avukatları olarak iş yeri kamera görüntülerini istedim. Kamera görüntülerinde, teknenin içerisine su katıldığı, dezenfektan malzemesi katıldığı, çok az miktarda süt görüntüsü olsun diye süt atığı katıldığı görülmektedir. Eylemin gerçekleşmesinden sonra da kazanın tamamının da tahliye edildiği apaçık görülmektedir" ifadelerini kullandı.

?


Süt kazanında banyo yapan 2 işçi tahliye oldu (2)

Zahit Şeyhanoğulları, Ahmet Kaya, Konya, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Süt kazanında banyo yapan 2 işçi tahliye oldu (2) - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Tunceli saha sorumlusu İsmail Türgeç öldürüldü 91 saat enkaz altında kalan minik Ayda'nın babası: Kızım her detayı saniyesi saniyesine hatırlıyor Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini ekmek bıçağıyla öldürdü: Soranlara "Pişman değilim" dedi Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti Görenler gözlerine inanamadı! Afyonkarahisar'daki Arkeoloji Müzesi internette satışa çıkarıldı Son Dakika! Tarihi yenilgi sonrası sırra kadem basan Paşinyan sosyal medyada ortaya çıktı Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti
"Herkes bilsin" diyen Sergen Yalçın'dan ayrılık sözleri: Söz konusu olamaz         
15:25
Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin ve Volkan Ballı'nın koronavirüsü atlattıkları ortaya çıktı Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin ve Volkan Ballı'nın koronavirüsü atlattıkları ortaya çıktı         
15:05
Yasak Elma'ya veda eden Talat Bulut, set çalışanlarıyla kurgu cenaze töreni düzenledi Yasak Elma'ya veda eden Talat Bulut, set çalışanlarıyla kurgu cenaze töreni düzenledi         
14:39
Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor         
14:36
Ali Babacan Erdoğan'ı İngilizlere şikayet etti: Sorunları çözemeyecek daha da büyütecek Ali Babacan Erdoğan'ı İngilizlere şikayet etti: Sorunları çözemeyecek daha da büyütecek         
13:46
Atık su merkezinde cansız beden parçası bulundu! Ekipler cesedin kalan parçalarını arıyor Atık su merkezinde cansız beden parçası bulundu! Ekipler cesedin kalan parçalarını arıyor         
13:27
Şoför sadece peşinden koşabildi! Freni boşalan otobüsünün apartmana çarpma anı kamerada Şoför sadece peşinden koşabildi! Freni boşalan otobüsünün apartmana çarpma anı kamerada         
13:07
Erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürülen Tuba'nın babası: Birlikte yaşadıkları doğru değil Erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürülen Tuba'nın babası: Birlikte yaşadıkları doğru değil         
12:34
İzmir depremi sonrası tutuklanan müteahhitten garip savunma: Bina kötü olsa kalfa verdiğim evi kabul eder miydi? İzmir depremi sonrası tutuklanan müteahhitten garip savunma: Bina kötü olsa kalfa verdiğim evi kabul eder miydi?         
12:30
Küçükçekmece'deki parkta 'sembol' tartışması: Terör soruşturması başlatıldı Küçükçekmece'deki parkta 'sembol' tartışması: Terör soruşturması başlatıldı         
12:08
Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu "Neden etek giyiyorsun" diye sormuş         
11:52
Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti         
11:50
Evlenme vaadiyle kandırılan yaşlı adamın 3 koyununu ve 7 bin lira parasını alıp dolandırdılar Evlenme vaadiyle kandırılan yaşlı adamın 3 koyununu ve 7 bin lira parasını alıp dolandırdılar         
11:49
Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirdağ'da harita kırmızıya döndü Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirdağ'da harita kırmızıya döndü         
11:10
Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler         
10:56
Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu         
10:37
Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı         
09:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 15:36:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Süt kazanında banyo yapan 2 işçi tahliye oldu (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei