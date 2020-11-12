Süt kazanında banyo yapan 2 işçi tahliye oldu (2) - Son Dakika

İŞÇİLERİN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Konya'da süt toplama merkezinde, kazanda süt banyosu yaptığı iddia edilen Emre Sayar ile o anları cep telefonuyla kaydedip görüntüleri paylaşan arkadaşı Uğur Turgut'un avukatı Ahmet Kaya, kazanın içinde bulunan maddenin sıcak su ve dezenfektan olduğunu öne sürdü. Olayın 30 Ekim tarihinde yaşandığını belirten Kaya, şunları söyledi:

"Burada kullanılan malzeme yüzde 90 oranında sıcak su, kalanı da dezenfektan malzemesidir. Yaptıkları eylem tabi ki tasvip edilemez. Kendileri de bu durumdan dolayı pişmandırlar Özellikle çalıştıkları iş yerinde süt toplama merkezinde yapmalarından dolayı. Ancak ceza kanunu anlamında müvekkillere isnat edilen suçların karşılığı bir eylem yoktur."Halk sağlığını tehlikeye düşürecek herhangi bir durumun söz konusu olmadığını ifade eden Kaya, "Bu eylemlerinden dolayı herhangi bir şekilde insanlardan ya da hayvanlardan zarar görme durumu da söz konusu da değildir" dedi.ŞAKA AMAÇLI Görüntülerin işçiler tarafından şaka amaçlı çekildiğini söyleyen Avukat Ahmet Kaya, "Müvekkillerim, bu kaydı iş yerinde çekmelerinden dolayı pişmandırlar. Bu videoyu çekme amaçlarının da Emre Sayar'ın çalışmasında bir yanlışlık olduğunu, bunu da hem şaka amaçlı, hem ceza amaçlı yıkanma eylemi olarak yaptıklarını söylediler. Ancak sütün kesinlikle kullanılmadığını söyleyebiliriz. Müvekkillerim yanlış yaptıklarının farkındalar. Ama kesinlikle suç işleme, ya da halk sağlığına zarar verme amaçları yoktur. Ceza kanununda çok karşılığı olmayan bir durum var. Bu eylemlerinden dolayı da pişmandırlar. Yanlışlık yaptıklarının farkındadırlar" diye konuştu.

Kaya, "Ben avukatları olarak iş yeri kamera görüntülerini istedim. Kamera görüntülerinde, teknenin içerisine su katıldığı, dezenfektan malzemesi katıldığı, çok az miktarda süt görüntüsü olsun diye süt atığı katıldığı görülmektedir. Eylemin gerçekleşmesinden sonra da kazanın tamamının da tahliye edildiği apaçık görülmektedir" ifadelerini kullandı.

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