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Süt kazanında banyo yapmalarıyla gündem olan iki çalışan, beraat etti - Son Dakika

Süt kazanında banyo yapmalarıyla gündem olan iki çalışan, beraat etti

21.10.2021 15:37

Konya'da bulunan bir fabrikada süt kazanında banyo yapan ve tutuksuz yargılanan 2 çalışan beraat etti. Mahkeme kararında; videoda görülen kazanın, dezenfektan kazanı olduğunun, üretim aşamasında yer almadığının, sıvının şaka amaçlı çekilen görüntülerin ardından imha edildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Meram ilçesindeki süt toplama merkezinde çalışanlardan birinin kazana doldurulan sütle banyo yaptığı görüntülerin 26 Ekim 2020'de sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, firmanın faaliyetine son vermiş ve idari para cezası uygulamıştı.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

Olaya ilişkin 5 Kasım'da gözaltına alınan şüpheliler Emre S. ve Uğur T, 6 Kasım'da çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderilmiş, 11 Kasım'da da tahliye edilmişti. Şüpheliler hakkında "zehirli madde katma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

YETERLİ DELİL BULUNAMADI

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya, taraf avukatları katıldı. İddia makamı, duruşmada açıkladığı mütalaasında sanıkların üzerlerine atılı "zehirli madde katma" suçunu işlediklerine dair, kesin ve şüpheden uzak, mahkumiyete yeterli delil bulunmaması nedeniyle beraatlerine karar verilmesini talep etti.

DEZENFAKTAN KAZANI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Mütalaada söz konusu videoda görülen kazanın, dezenfektan kazanı olduğunun, üretim aşamasında yer almadığının, içindeki sıvınınsa çoğunluğu su olmak üzere süt artığı olduğunun, bu sıvının "şaka amaçlı" çekilen görüntülerin ardından imha edildiğinin, dolayısıyla insan sağlığını tehlikeye atacak bir durumun oluşmadığının tespit edildiği belirtildi.

BERAAT ETTİLER

Sanık Uğur T. ile Emre S'nin avukatları da müvekkillerinin üzerlerine atılı suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığını savunarak, beraat talep etti. Mahkeme heyeti, mütalaa doğrultusunda sanıkların "zehirli madde katma" suçunu işlediklerine dair yeterli delil bulunmaması nedeniyle iki sanığın da ayrı ayrı beraatine karar verdi.

Süt kazanında banyo yapmalarıyla gündem olan iki çalışan, beraat etti

Mahkeme, 6 Kasım, Konya, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Süt kazanında banyo yapmalarıyla gündem olan iki çalışan, beraat etti - Son Dakika


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