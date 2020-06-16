Süt kazanında yanan 15 aylık Nurullah, tedavi gördüğü hastanede sağlığına kavuştu - Son Dakika

Süt kazanında yanan 15 aylık Nurullah, tedavi gördüğü hastanede sağlığına kavuştu

VAN'ın Tuşba İlçesine bağlı Koçköy Mahallesi'nde yaşayan ve kaynar süt kazanına içerisine düşerek vücudunun yüzde 60'ında yanıklar oluşan Semra ve Aydın Güneş çiftinin 15 aylık bebekleri Nurullah, tedavi gördüğü Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlığına kavuştu.

Süt kazanında yanan 15 aylık Nurullah, tedavi gördüğü hastanede sağlığına kavuştu, System.String[]

VAN'ın Tuşba İlçesine bağlı Koçköy Mahallesi'nde yaşayan ve kaynar süt kazanına içerisine düşerek vücudunun yüzde 60'ında yanıklar oluşan Semra ve Aydın Güneş çiftinin 15 aylık bebekleri Nurullah, tedavi gördüğü Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlığına kavuştu. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Genel Cerrah Uzmanı Doç. Dr. Sebahattin Çelik, süt kazanında vücudunda derin yanıklar oluşan 15 aylık bebeğin, ölmek üzereyken hastanede uygulanan başarılı ameliyat sonucu sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Van'ın Tuşba İlçesine bağlı Koçköy Mahallesi'nde yaşayan Semra ve Aydın Güneş çiftnin bebekleri Nurullah Güneş, 1,5 ay önce evlerinin önünde kaynatılan süt kazanının içine düştü. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Nurullah bebek, ailesi tarafından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi alındı. Vücudunun yüzde 60'ında  derin yara ve yanıklar oluşan Nurullah bebek, doktorlar tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından iki kez ameliyat edildi. Ameliyatın ardından uzun süre çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam devam eden minik bebek, daha sonra yanık ünitesine alındı ve burada sağlığına kavuştu.

Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Genel Cerrah Uzmanı Doç.Dr. Sebahattin Çelik, bölgenin önemli bir sağlık merkezi olduklarını söyledi. En önemli merkezlerden birini de yanık ünitesi olduğunu belirten Başhekim Çelik, "Yakın çevrede maalesef yanık birimi, yada yanık merkezi yok.Yaklaşık 3 milyon insanımıza yanık merkezimiz hizmet vermekte.Burası 2007'de kuruldu, 2010 yılından beri aktif bir şekilde hasta kabul ediyor. 15 aylık olan Nurullah'ın da tedavisi bu merkezimizde yapıldı. Vücudunun yaklaşık yüzde 60'ında ikinci ve ücüncü derece yanıklar bulunan Nurullah, Önce Trabzon'da Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi ediliyor. 24 gün orada yatırılarak tedavi edildikten sonra, ailenin sosyo-ekonomik durumundan dolayı Trabzon'da devam edemediler. Onun üzerine yakınları bize ulaştı. Biz de Vanlı olan bebeğimizi kabul ettik. Hasta geldiğinde maalesef genel durumu çok kötüydü. Kaybedeceğimizi düşünüyorduk. Ancak yanık ünitemizin cefakar ve inanılmaz çalışan hemşireleri, doktor arkadaşlarımız tedaviye başladılar. Bir ara çok kötümser bir tablo oluştu. Hastayı besleyemiyorduk. Annesini de ememiyordu ve herhangi bir şekilde beslenemediği için yaraları kapanmıyordu. Bunun üzerine hastamızı çocuk yoğun bakıma aldırdık. Bu arada şunu da belirtmek gerekiyor. Yanık merkezleri tek başlarına ağır hastaları tedavide yetersiz kalıyor. Bundan dolayı destekleyici olarak mutlaka Çocuk Yoğum Bakımların da bu hastanelerde olması gerekiyor. Çok şükür hastanemizde bu imkanımız da var. Bu hastamızı yoğun bakıma aldık. Daha sonra yanıktan sorumlu doktor arkadaşımızın yakın takibi sayesinde toparladı. Genel durumu düzeldi. Vücudundaki o derin yanıklar toparlandı. Bu süre içerisinde 2 kez ameliyat oldu. Bir kaç kez de yaraları temizlendi. Bugün itibariyle çocuk yoğun bakımdan servise aldık. Yaraları kapandı. Bizi çok mutlu etti" dedi.

BÖLGEMİZDEKİ TANDIR YANIKLARI BAŞ BELASI

Tandır yanıklarına da dikkat çeken Doç. Dr. Çelik, "Yanık merkezimiz bir nimettir. Bunu çok iyi farkında olup,bu hastanenin değerini bilmek, hastaneyi korumak gerekiyor. Bu yanık vakasında olduğu gibi, birçok çocuğumuz ve bir çok hasta tedavi ediliyor. Özellikle tandır yanıkları bölgenin baş belası.Bu bölgede tandır yanıkları çok fazla oluyor. Bu tür semaver sıcak su yanıkları, süt yanıkları çok fazla gözlemleniyor. Yanık merkezimiz bu hastalarımıza hizmet ediyor" diye konuştu.

Baba Aydın Güneş ise, çocuğunun süt kazazına düşmesi sonucu vücudunda derin yanıklar oluştuğunu anlatarak,"İlk olarak Trabzon'a gittik. O dönemde buradaki hastanede yer yoktu. Van hastanemizin imkanları çok iyi. Personelinden, sağlık çalışanlarına, doktora kadar hepsi çok iyi hizmet ediyor. Allah hepsinden razı olsun. Böyle bir hastanemiz olduğu için gurur duyuyoruz. 1,5 ay önce çocuğum süt kazanına düştü. Şükürler olsun tedavisi çok iyi geçti" dedi.


Tuşba, Aydın, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 03:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Süt kazanında yanan 15 aylık Nurullah, tedavi gördüğü hastanede sağlığına kavuştu - Son Dakika

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