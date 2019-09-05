Süt keçileri Afrika'da kalıcı geçim kaynağı oluyor

Afrika'da yardım kolisi dağıtmak yerine kalıcı geçim kaynakları oluşturmak için harekete geçen İyilik Derneği, Nijer ve Burkina Faso'daki yoksul ailelere süt keçileri dağıtmaya başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, uzun zamandır açlık, kuraklık ve iç savaşlarla mücadele eden Afrika kıtasında sürdürülebilir projelere hız veren İyilik Derneği, Afrikalı ailelere süt keçisi hediye ediyor.

Afrika'da yoksulluğa karşı istihdam alanı oluşturmak isteyen dernek, kıtanın en fakir ülkeleri arasındaki Nijer ve Burkina Faso'daki yoksul ailelere dağıtmak üzere süt keçisi projesini hayata geçirdi. İyilik Derneği, süt keçisi yetiştirip geçimini bu yolla sağlamak isteyen Afrikalı ailelere 3 adet süt keçisi veriyor.

Afrika için 1 süt keçisi 400 lira

Sürdürülebilir bir istihdam alanı olan hayvancılığın Afrika'daki gelişimine katkı yapmak isteyen dernek, çok sayıda yardım gönüllüsünün süt keçisi bağışını ailelere ulaştırıyor. Kampanyaya katılmak isteyen yardımseverler 400 lira bağışta bulunarak Afrikalı aileler için bir geçim kapısı kurulmasına katkı veriyor.

Derneğin Genel Başkanı Ahmet Turan Koçer, bu kampanyayla Afrika'da geçim kaynaklarını sürekli hale getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Kampanyanın istihdam dışında çok önemli bir misyonu da olduğunu belirten Koçer, şöyle devam etti:

"Yapılacak süt keçisi bağışları sayesinde Afrikalı ailelerin kendilerine olan inançları artacak ve geleceğe güvenle bakacaklar. Süt keçisi kampanyası, kalıcı geçim kaynağı sağlamak adına bizim için oldukça önemli bir proje. Bağışçılarımız sayesinde ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yüzlerini güldürmekten ve onların geleceğine umut olmaktan mutluluk duyuyoruz."

Koçer, derneğin bağışladığı keçilerin ailede kadına teslim edildiğini dile getirerek, ailenin peynir, süt ve yoğurt ihtiyacının karşılaması için de katkı sağlandığını vurguladı.

İhtiyaç sahibi ailelere iki dişi bir de erkek keçi verildiğini belirten Koçer, "Bin 200 lira tutarındaki üç keçiyle Afrikalı bir ailenin kendi kendini geçindirme imkanı doğuyor." ifadelerini kullandı.