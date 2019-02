Süt Keçilerinin Verimini Islah ve Melezlemeyle Artırdılar

ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Gaziantepli girişimci Mesut Söylemez'in kurduğu keçi çiftliğinde, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinin desteğiyle yürütülen ıslah çalışması sayesinde Halep keçilerinin (Damaskus) süt verimi 120 litreden 650 litreye yükseldi. Nurdağı ilçesinde Halep keçisi yetiştiriciliği ve keçi sütü üretimi yapan Söylemez, AA muhabirine, küçük yaşlardan itibaren hayvancılıkla iç içe olduğunu ve uzun yıllar süt ürünleri imalatı ve ticaretiyle uğraştığını söyledi.Yaklaşık 9 yıl önce Pan Hayvancılık keçi çiftliğini kurduğunu anlatan Söylemez, bölgede zaman zaman 40 dereceye ulaşan hava sıcaklıklarında bile et ve süt veriminde kayıp yaşanmayan Halep keçisini tercih ettiğini kaydetti.Keçi sütü üretimine 800 hayvanla başladığını ve 3 yıl içinde bu sayıyı 4 bin 500'e çıkardığını ifade eden Söylemez, "Bir yandan süt üretimi yaparken diğer yandan da hayvanların verimlerini yükseltmek için her türlü çalışmayı yaptık. Türkiye 'nin en büyük Halep keçisi çiftliklerinden biri haline geldik. Yurt dışına da damızlık hayvan ihraç ettik. Azerbaycan 'a bin 200 hayvan sevk ettik ve anahtar teslimi bir çiftlik kurduk." diye konuştu.Söylemez, veteriner hekim olan ortağıyla birlikte Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Ebru Emsen'in de katkılarıyla Halep keçilerinde süt verimini ve kalitesini artırmak için ıslah ve melezleme çalışmaları yaptıklarını anlattı.Bu sayede Halep keçilerinin süt verimini artırdıklarına dikkati çeken Söylemez, şunları kaydetti:"Sürüleri aldığımızda ilk yıl süt verimimiz 120 litreydi, şu an 650 litreye çıkardık. Bu Halep cinsinin bin 200 litre süt verimi olanları da var. Bizim hayvanlarımızda da bin-bin 200 litre verenler var. Tüm sürümüzün bu rakamlara ulaşabilmesi için onların ıslahıyla ilgili çalışıyoruz. Bu çalışmalarda tabii ki çok zorlanıyoruz maddi olarak. Bu tarz çalışmaları yaparken sütü değerinde satamamak ve girdi rakamları bizi çıkmaza sokuyor."Halep ve Saanen türü keçilerle melezleme çalışmaları da yaptıklarını ve böylece süt verimini daha da artırdıklarını dile getiren Söylemez, şöyle devam etti: Kanada 'dan getirdiğimiz Saanen spermalarıyla melezleme yaptık. İlk yıl 3 hayvan elde ettik, 2'si dişi biri erkekti. İki dişiden ilk yılda bin 200 litre süt aldık. Biz normal Halep keçilerinden 650 litre süt alırken, bu yavrulardan bin 200 litre süt alınca, melezlemeye ağırlık verdik. Şu an 50 melez dişimiz var ve günlük 4 litrenin üzerinde süt veriyorlar. Ama laktasyonları daha belli olmadı, net rakamları yıl sonunda alacağız. Halep keçilerimiz de günlük 2 litre civarında veriyor. Melezleme çalışması kapsamındaki hayvanlarımız doğum yaptıktan sonra 365 gün laktasyonu devam ediyor. Bu açıdan süt verimi konusunda üstün özellikteler."Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Emsen de üniversite olarak Pan Hayvancılık ile ilk olarak TÜBİTAK destekli "Keçi Sütünün Konjüge Lionelik Asit İçeriğini Yükseltecek Yetiştirme Modeli ile Fonksiyonel Süt Üretimi" projesini yürüttüklerini söyledi.Emsen, proje kapsamında oldukça kaliteli keçi sütü elde ettiklerini anlattı.Proje öncesinde merada beslenen Halep keçilerinin süt veriminin oldukça düşük olduğunu vurgulayan Emsen, "Burada önemli olan doğru genetiği tespit etmek. Biz yüksek verimli elit hayvanların spermalarını kullanarak damaskusları melezledik. Hedefimizde süt verimini 3 kat artırmak vardı. Bunu da şu anda başarmış görünüyoruz. İlk laktasyonda 450 litre süt veren Damaskusla, Kanada menşeli erkek Saanen keçilerinin melezlemesi ile ortaya çıkan hayvanlar, bin 200 litre süt verir hale geliyor."