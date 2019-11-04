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Son Dakika 3. Sayfa Süt kutusu içerisinde uyuşturucu ele geçirildi

Süt kutusu içerisinde uyuşturucu ele geçirildi

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, süt kutusu ve araç stepnesi içinde 2 kilo 166 gram metamfetamin ele geçirildi.

Süt kutusu içerisinde uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, süt kutusu ve araç stepnesi içinde 2 kilo 166 gram metamfetamin ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesinde durdurulan iki farklı araç üzerinde yapılan aramada, süt kutusu ve araç stepnesi içerisinde toplam daralı ağırlığı 2 kilo 166 gram olan metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. 2 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:16 Kaynak: İHA
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