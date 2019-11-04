Son Dakika Haberleri: Süt kutusu ve araç stepnesinde metamfetamin bulundu
Son Dakika Güncel Süt kutusu ve araç stepnesinde metamfetamin bulundu

Süt kutusu ve araç stepnesinde metamfetamin bulundu

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde süt kutusu ve stepneye gizlenmiş 2 kilo 166 gram metamfetamin ele geçirildi.

Süt kutusu ve araç stepnesinde metamfetamin bulundu, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde süt kutusu ve stepneye gizlenmiş 2 kilo 166 gram metamfetamin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, ekiplerce durdurulan iki araçta yapılan aramada süt kutusu ve stepneye gizlenmiş 2 kilo 166 gram metamfetamin bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:28 Kaynak: AA
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