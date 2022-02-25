Kayseri'de süt kutusunda 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de süt kutusunda 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

25.02.2022 10:32
Kayseri'de süt kutusunda 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de yolcu otobüsünde yapılan aramada süt kutusu içerisine gizlenmiş 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, iki zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de yolcu otobüsünde yapılan aramada süt kutusu içerisine gizlenmiş 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, iki zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler B.G. ve A.Y'nin doğu illerinden uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin bulunduğu yolcu otobüsünü kent girişinde durduran ekipler, B.G. ve A.Y'nin oturduğu koltuktaki süt kutusu içine gizlenmiş 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Kayseri'de süt kutusunda 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de süt kutusunda 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de süt kutusunda 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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