Süt kuzularının anneleriyle renkli buluşması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Süt kuzularının anneleriyle renkli buluşması - Son Dakika

Süt kuzularının anneleriyle renkli buluşması

14 dakika önce

Doğunun önemli gelir kaynaklarından biri olan küçükbaş hayvanlar olan koyunların, daha yem yeme alışkanlığı kazanmadığı için ayrı yerde tutulan kuzularla buluşma anları renkli görüntüler oluşturdu.

Süt kuzularının anneleriyle renkli buluşması, System.String[]

Doğunun önemli gelir kaynaklarından biri olan küçükbaş hayvanlar olan koyunların, daha yem yeme alışkanlığı kazanmadığı için ayrı yerde tutulan kuzularla buluşma anları renkli görüntüler oluşturdu.


Sahip olduğu mikroklima iklimi ile "Doğu'nun Çukurovası" olarak bilinen Iğdır'da kuzulama dönemi biten ve 1 Nisan'da mera yasağının kalkması ile meraya çıkan koyunların kuzuları ile buluşması renkli görüntüler oluşturdu.


Iğdır'a bağlı Karagüney köyünde sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez koyun ve kuzuların buluşması sağlanıyor. Sabah meraya bırakılmadan önce ve akşam otlatıldıktan sonra hayvanlar içeriye konulmadan önce kuzuların beslenmesi için koyunlar buluşma alanına getiriliyor. Buluşma zamanın yaklaşması ile birlikte hayvanlar koşuşturarak kuzular ile buluşacağı alana doğru koşmaya başlıyorlar. Kapının açılmasıyla birlikte anne ve yavrular birkaç dakika içinde ses ile kokuları sayesinde birbirlerini buluyor. Koyun ve kuzuların bu şekilde buluşması da renkli görüntülere sahne oluyor. - IĞDIR

1 Nisan, Sabah, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 09:21 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sultangazi'de parkta toplanan günübirlik işçiler koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine gönderildi
Soylu'dan, gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil Vatandaşların yüzde 84'ü sokağa çıkma yasağını destekliyor Karantinadan kaçıp Rize'ye giden şahıs, kendisini savundu: Bilinçli bir insanım
Selçuk İnan, sezon sonunda jübile yapacak ve antrenör olarak kulüpte kalacak Selçuk İnan, sezon sonunda jübile yapacak ve antrenör olarak kulüpte kalacak         
09:22
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı         
09:16
Fedor Smolov, karantina yasağını delerek 18 yaşındaki nişanlısını görmek için Rusya'ya gitti Fedor Smolov, karantina yasağını delerek 18 yaşındaki nişanlısını görmek için Rusya'ya gitti         
09:01
Soylu'dan, gündemi sarsan Soylu'dan, gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil         
08:54
Vatandaşların yüzde 84'ü sokağa çıkma yasağını destekliyor Vatandaşların yüzde 84'ü sokağa çıkma yasağını destekliyor         
08:31
Oyuncu Deniz Uğur'un dayısı koronavirüs nedeniyle vefat etti Oyuncu Deniz Uğur'un dayısı koronavirüs nedeniyle vefat etti         
08:30
Karantinadan kaçıp Rize'ye giden şahıs, kendisini savundu: Bilinçli bir insanım Karantinadan kaçıp Rize'ye giden şahıs, kendisini savundu: Bilinçli bir insanım         
08:07
Acun Ilıcalı, Survivor'un SMS gelirini, Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlayacak Acun Ilıcalı, Survivor'un SMS gelirini, Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlayacak         
07:41
Akşener'den korona itirafı: Virüs bizim eve de girdi ama merak etmeyin iyiyim Akşener'den korona itirafı: Virüs bizim eve de girdi ama merak etmeyin iyiyim         
07:25
New York'ta hayvanat bahçesindeki kaplan Nadia'da koronavirüs çıktı New York'ta hayvanat bahçesindeki kaplan Nadia'da koronavirüs çıktı         
03:28
Takla atıp şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü, ağır yaralı kurtuldu Takla atıp şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü, ağır yaralı kurtuldu         
02:53
Komşuları 6 yaşındaki minik kıza, karantina sebebiyle balkonda doğum günü sürprizi yaptı Komşuları 6 yaşındaki minik kıza, karantina sebebiyle balkonda doğum günü sürprizi yaptı         
01:58
Siirt'te 2 köy ve 3 mezra, koronavirüs karantinasına alındı Siirt'te 2 köy ve 3 mezra, koronavirüs karantinasına alındı         
01:36
Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek         
01:00
İngiltere'nin Çin'den ithal ettiği tanı kitlerinde koronavirüs tespit edildi İngiltere'nin Çin'den ithal ettiği tanı kitlerinde koronavirüs tespit edildi         
00:29
Kahramanmaraş'ta polis memurunun hayatını kaybettiği kaza anı Kahramanmaraş'ta polis memurunun hayatını kaybettiği kaza anı         
00:14
Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı         
23:50
İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi         
23:03
Fransız kulübü Reims'in koronavirüse yakalanan kulüp doktoru intihar etti Fransız kulübü Reims'in koronavirüse yakalanan kulüp doktoru intihar etti         
22:51
Beli ağrıdığı için hastaneye başvuran kadın, koronavirüs olduğunu öğrendi Beli ağrıdığı için hastaneye başvuran kadın, koronavirüs olduğunu öğrendi         
22:43
Koronavirüsü yenen Boks Milli Takım Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar: Dünyada en iyi sağlık hizmetini sunan ülkeyiz Koronavirüsü yenen Boks Milli Takım Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar: Dünyada en iyi sağlık hizmetini sunan ülkeyiz         
22:24
İngiltere Kraliçesi Elizabeth: Karantina günleri dua ve meditasyon için bir fırsat İngiltere Kraliçesi Elizabeth: Karantina günleri dua ve meditasyon için bir fırsat         
22:20
İstanbul'da karantinadan kaçan bir kişi gittiği Rize'de tüm binanın karantinaya alınmasına neden oldu İstanbul'da karantinadan kaçan bir kişi gittiği Rize'de tüm binanın karantinaya alınmasına neden oldu         
22:16
Şeyma Subaşı ağlarken fotoğrafını paylaştı Şeyma Subaşı ağlarken fotoğrafını paylaştı         
21:22
Hakkari'de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi Hakkari'de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi         
21:22
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 518 arttı Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 518 arttı         
21:14
ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi         
20:56
KKTC'de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi KKTC'de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi         
20:13
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık         
20:11
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 574'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 574'e yükseldi         
20:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2020 09:35:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süt kuzularının anneleriyle renkli buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]