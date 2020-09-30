Süt Kuzusu projesi büyüyor - Son Dakika

Süt Kuzusu projesi büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Süt Kuzusu projesi kapsamında Bergama, Dikili, Kınık, Bayındır, Selçuk ve Ödemiş ilçelerinin merkez mahallelerinde de süt dağıtımına başladı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Süt Kuzusu projesi kapsamında Bergama, Dikili, Kınık, Bayındır, Selçuk ve Ödemiş ilçelerinin merkez mahallelerinde de süt dağıtımına başladı. 1-5 yaş arası çocuklara ayda bir kez 8 litre süt dağıtılan proje böylece 25 ilçeye ulaştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçim vaatleri arasında bulunan Süt Kuzusu projesini büyütme hedefi, adım adım ilerliyor. 1-5 yaş arası çocuklara ayda bir kez 8 litre süt dağıtılan projeye 6 ilçe daha dahil edildi. Büyükşehir; Bergama, Dikili, Kınık, Bayındır, Selçuk ve Ödemiş ilçelerinin merkez mahallelerindeki çocuklara da süt dağıtmaya başladı. 2020 yılı itibariyle süt dağıttığı çocuk sayısını 19 ilçede 153 bin 500'e çıkartan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 6 yeni ilçeyle beraber projenin dağıtım alanını 25 ilçeye, ulaştığı çocuk sayısını da yaklaşık 160 bine yükseltmiş oldu. İzmir'in merkez ilçelerinin yanında Menemen, Aliağa, Foça, Kemalpaşa, Menderes, Torbalı, Urla ve Seferihisar'daki çocuklar da 2019 yılının temmuz ayından itibaren projeye dahil edilmişti.

Üretici kooperatiflerini destekliyor

Büyükşehir, Süt Kuzusu projesiyle üretici kooperatiflerini destekleyerek can suyu oluyor. 2006 yılından beri projeyi Tire Süt Kooperatifi ile sürdüren Büyükşehir, 2019 yılında projeye Yukarıcuma, Örenli, Hisarköy, Çamavlu ve Çömlekçi Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerini dahil ederek destek ağını genişletti. Büyükşehir'in bugüne kadar dağıttığı süt miktarı 87 milyon 200 bin litreye ulaştı. 8. yılına ulaşan proje kapsamında yaklaşık 315 milyon liralık süt alımı yapıldı. Süt üreticilerine sağlanan bu önemli destek sayesinde son 11 yılda Türkiye'deki süt üretimi yüzde 70 artarken, İzmir'de bu oran yüzde 440'a ulaştı. - İZMİR

Süt Kuzusu projesi büyüyor
Süt Kuzusu projesi büyüyor

Bergama, Dikili, Kınık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:10 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süt Kuzusu projesi büyüyor - Son Dakika

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